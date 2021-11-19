Парламент Австрии разрешил судить бывшего канцлера Себастьяна Курца
ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Парламент Австрии лишил бывшего канцлера, лидера Народной партии Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Решение это было принято единогласно, что не стало неожиданностью. Сам Курц просил своих соратников поддержать этот запрос прокуратуры. Он заявлял, что намерен доказать свою невиновность по делу о коррупции.
Политика подозревают в пособничестве получению взяток и злоупотреблении доверием. По версии следствия, он может быть причастен к фальсификации соцопросов.
Из-за этого уголовного дела 9 октября Себастьян Курц объявил о своей отставке. Он объяснил этот шаг желанием удержать страну от сползания в хаос во время подготовки крупных реформ. и кризиса, вызванного пандемией.
- COVID-19: Жители Гонконга смогут посещать материковый Китай без прохождения карантина с начала декабря
- Миграционный кризис: на границу Польши с Беларусью отправятся британские военные
- Коронавирус в мире: Индия и Германия бьют антирекорды по суточному приросту
- Марат Ахметжанов презентовал проект антикоррупционной Концепции активу города Шымкента
- Школы и колледжи закрыли в Дели из-за критического уровня загрязнения воздуха
- Глава Антикора встретился с активом Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана