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Парламент Австрии разрешил судить бывшего канцлера Себастьяна Курца

19 Ноября 2021 08:40
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Парламент Австрии разрешил судить бывшего канцлера Себастьяна Курца

ВЕНА. КАЗИНФОРМ - Парламент Австрии лишил бывшего канцлера, лидера Народной партии Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Решение это было принято единогласно, что не стало неожиданностью. Сам Курц просил своих соратников поддержать этот запрос прокуратуры. Он заявлял, что намерен доказать свою невиновность по делу о коррупции.

Политика подозревают в пособничестве получению взяток и злоупотреблении доверием. По версии следствия, он может быть причастен к фальсификации соцопросов.

Из-за этого уголовного дела 9 октября Себастьян Курц объявил о своей отставке. Он объяснил этот шаг желанием удержать страну от сползания в хаос во время подготовки крупных реформ. и кризиса, вызванного пандемией.


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#Мировые новости   #Борьба с коррупцией   #Австрия  
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