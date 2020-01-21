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Парковочных мест в столице достаточно - глава управления архитектуры

21 Января 2020 15:14
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Парковочных мест в столице достаточно - глава управления архитектуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О нехватке парковочных мест в столице высказался руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султана Нурлан Уранхаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Когда мы согласовываем эскизные проекты, в каждом проекте парковочные места прописаны согласно нормам. Условно говоря, если живут 300 человек, должно быть построено определенное количество парковочных мест, учитывая класс жилья», - сказал Нурлан Уранхаев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

По его словам, жителям выгодно ставить свои машины на улице, однако парковочных мест достаточно.

«Я очень часто общаюсь с застройщиками. Они говорят о том, что себестоимость парковочного места гораздо выше, чем они его продают. Мало того, несмотря на это, жители не покупают. Им выгодно ставить машину на улице. На самом деле парковочных мест достаточно. Это иллюзия», - подчеркнул он.



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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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