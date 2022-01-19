Парковочные зоны на бульваре Нуржол заработают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 19 января 2022 года парковочные зоны, которые начинаются с нумерации на 10** работают в штатном режиме с администрированием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Оплата составляет 100 тг/час.

Парковочные зоны, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, работают в тестовом режиме. В период тестового режима администрирование не ведется.

В ходе обсуждения условий реализации проекта платного парковочного пространства на территории г. Нур-Султан, стороны урегулировали спорные вопросы и пришли к мировому решению. Все платные парковочные зоны утверждены и состоят на балансе акимата города Нур-Султана и ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан».

На каждой парковочной зоне установлены соответствующие дорожные знаки и информационный щит. На самом верху щита расположен четырехзначный номер парковочной зоны. Номер является единым для всего парковочного кармана и указывается при оплате за стоянку.

Режим работы платных парковок: в будние дни с 8.00 утра до 20.00 вечера. После 20.00, в выходные и праздничные дни парковки бесплатны. Подробная информация о правилах парковки размещена на сайте astanapark.kz. По всем вопросам платных парковок можно обратиться в Call-Центр по номеру 8 800 080 2888, с 8:00 до 20:00 в рабочие дни.