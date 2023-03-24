Парковки и кладовки станут самостоятельными видами имущества в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно поправкам в закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» предлагается закрепить статус парковочных мест и кладовок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые поправки в Закон приняты Правительством 15 марта 2023 года. Всего предусмотрено 164 поправки в 9 Законов.

«Законом предлагается закрепить статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности, но не участвующих в голосовании по управлению и содержанию общим имуществом объекта кондоминиума. При этом собственники парковочных мест и кладовок обязаны участвовать в расходах касательно содержания своего имущества, где размер оплаты будет рассчитываться согласно методике, утвержденной уполномоченном органам. В связи с чем, Законом предусмотрено новое понятие - «кладовка», - сказал в ходе экспертного обсуждения на площадке СЦК управляющий директор АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» Маргулан Абдыкаримов.

Вместе с тем, законом предусматривается усиление полномочий совета дома. Совет дома, как пояснили в Центре, является коллегиальным органом, решения которого оформляются соответствующим протоколом, обязательным для исполнения председателем ОСИ или доверенным лицом.

«Законопроектом дается возможность делегировать совету дома определенные полномочия для оперативного решения вопросов по управлению и содержанию многоквартирного жилого дома. Если собрание делегирует совету дома принятие определенных решений, то совет дома при делегировании этих полномочий может принимать решения», - отметил спикер.