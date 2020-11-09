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Парковки для туристских автобусов появились в Алматы

9 Ноября 2020 14:56
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Парковки для туристских автобусов появились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках проводимой комплексной работы по созданию туристской инфраструктуры Акиматом города Алматы организованы парковки для туристских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выделенные яркими цветами парковочные места стали ответом на важный запрос туроператоров Алматы.

Парковками охвачены основные туристские объекты города, которые являются наиболее привлекательными для жителей и гостей нашего города. В частности:

1. Площадь Республики (парковка на улице Сатпаева), где находится Монумент Независимости. Также на этой точке расположен политический центр города – акимат города, Резиденция Президента.

2. Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа (парковка на улице Зенкова). Считаясь одним из самых популярных мест города, остановка на этом объекте позволяет совершить прогулку по парку имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев, ознакомиться Вознесенским Кафедральным собором, почтить Мемориал славы.

3. Здание Казахского государственного академического театра драмы им. М.О. Ауэзова (остановка по проспекту Абая). Туристы, остановившиеся на этой точке, смогут посмотреть Дворец бракосочетаний «Жас Отау», а также посетить Казахский государственный цирк.

4. Парк имени Первого Президента Республики Казахстан (парковка по улице Дулати). На территории парка в 2001году Нурсултаном Назарбаевым — Первым Президентом Казахстана и Елбасы был лично посажен дуб.

«Мы готовы делать наш город самым комфортным и притягательным для туристов и жителей. Работа в этом направлении будет продолжена», - отметили в управлении туризма Алматы.


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#Алматы   #Туризм   #Транспорт  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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