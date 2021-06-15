Парковка завода мороженого вместо 150 деревьев: Началась проверка по факту вырубки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области началась проверка после вырубки деревьев, на месте которых построили парковку для завода мороженого, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ответственные лица акимата Илийского района Алматинской области незаконно разрешили вырубку свыше 150 здоровых взрослых деревьев, которые росли вдоль шоссе Султан Бейбарыс в Утегенском поселке. Сотрудники завода по выпуску мороженого спилили 150 здоровых деревьев, так как не было места для парковки. Будет ли проводить проверку Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК? Привлекут ли к ответственности компанию и представителей акимата, разрешивших вырубку деревьев?» - прозвучал вопрос от журналиста Мадины Жатканбаевой.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова ответила, что на местном уровне началась проверка по указанному факту.

«Сейчас по данному факту проводит расследование областная территориальная инспекция. По его итогам предоставим дополнительную информацию», - прокомментировала А. Шалабекова.

По словам и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлана Кутпанбаева, пока уточняется информация о том, кто дал разрешение на вырубку леса.

«Сейчас проводится проверка по поводу того, кто разрешил спилить деревья. После проверки узнаем, кто виноват, кто разрешил вырубку деревьев. В целом, было ли дано разрешение, пока неизвестно», - ответил глава Комитета.