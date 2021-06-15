Парковка завода мороженого вместо 150 деревьев: Началась проверка по факту вырубки
«Ответственные лица акимата Илийского района Алматинской области незаконно разрешили вырубку свыше 150 здоровых взрослых деревьев, которые росли вдоль шоссе Султан Бейбарыс в Утегенском поселке. Сотрудники завода по выпуску мороженого спилили 150 здоровых деревьев, так как не было места для парковки. Будет ли проводить проверку Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК? Привлекут ли к ответственности компанию и представителей акимата, разрешивших вырубку деревьев?» - прозвучал вопрос от журналиста Мадины Жатканбаевой.
Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова ответила, что на местном уровне началась проверка по указанному факту.
«Сейчас по данному факту проводит расследование областная территориальная инспекция. По его итогам предоставим дополнительную информацию», - прокомментировала А. Шалабекова.
По словам и.о. председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлана Кутпанбаева, пока уточняется информация о том, кто дал разрешение на вырубку леса.
«Сейчас проводится проверка по поводу того, кто разрешил спилить деревья. После проверки узнаем, кто виноват, кто разрешил вырубку деревьев. В целом, было ли дано разрешение, пока неизвестно», - ответил глава Комитета.