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    Парки и скверы начнут обрабатывать от клещей в Алматы

    28 Марта 2023, 14:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 29 марта начинается первый тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2 424,54 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова сообщила, что обработкой будут охвачены 8 лесных массивов, площадью 1904,924 га и 144 городских парков и скверов, площадью – 519,616 га. Работы будут проводиться согласно графику с 29 марта по 28 апреля с учетом погодных условий. Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура (второй тур – в мае-июне).

    Дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ «Центр дезинфекции по городу Алматы» под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

    «Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных. Обработка в основном будет проводиться в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями», - пояснила Асель Калыкова.

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города рекомендует горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:

    - не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстоянии, чтобы избежать попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

    - не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

    - после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

    - жителям и гостям не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество
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