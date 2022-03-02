Парк железнодорожных вагонов перешел в руки частных компаний – Дания Еспаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня ценовая политика АО НК «Қазақстан темір жолы» по перевозке грузов и поставке вагонов, не контролируется государством, а учитывает монополию КТЖ. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе последних выездов депутатов в регионы, в партию ДПК «Ак жол» обратились предприниматели, занимающиеся производством и реализацией щебня. Как следует из обращения, компании вынуждены поднимать цены на реализуемый товар из-за возникновения дополнительных непредвиденных расходов. Одной из причин этому являются постоянно растущие тарифы на железнодорожные перевозки, а также дефицит вагонов для перевозки грузов. На сегодня, как считают участники рынка, ценовая политика АО НК «Қазақстан темір жолы» по перевозке грузов и поставке вагонов, не контролируется государством, а учитывает монополию КТЖ, производителям создаются кабальные условия, которые выражаются в ежегодном росте тарифов»,- сказала Дания Еспаева, обращаясь к министру индустрии и инфраструктурного развития и председателю Агентства по защите и развитию конкуренции.

Кроме того, как отметила депутат, на удорожание стоимости услуг влияет стоимость железнодорожных вагонов, переданных от КТЖ в субаренду логистическим компаниям, которые выступает некими «посредниками» между КТЖ и грузоотправителями.

«В результате получается, что железнодорожный тариф складывается из двух компонентов – первое, это стоимость перевозки и локомотивной тяги –оплата оператору, то есть ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки», и второе стоимость предоставленных вагонов АО «Казтeмiртранс» или логистическими компаниями. Таким образом, вагоны под загрузку подает АО «Казтемiртранс» или компании, которым переданы вагоны в аренду, а локомотивы предоставляет ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки». В связи с нехваткой локомотивов, вагоны долгое время находятся на железнодорожных путях и, как следствие, грузоотправители вынуждены платить штрафные санкции за простой вагонов, которые происходят не по их вине, а по вине ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки», - пояснила Дания Еспаева.

По словам депутата, например, только одна актюбинская компания заплатила штраф за 3 месяца за простой вагонов в пользу ТOO «KZ LOGISTICS COMPANY» 5 237 тыс. тенге, и таких примеров много. С февраля этого года АО «Казтемиртранс» ввело новые тарифы за простой вагонов, если ранее тариф составлял 205 тенге за 1 час простоя, то теперь независимо от количества часов простоя устанавливается тариф 12 500 тенге за каждые сутки.

«Изначально весь парк вагонов принадлежал АО «КТЖ» и проблем с наличием вагонов и грузовыми перевозками не было. Но в последующем, когда весь парк был передан АО «Казтемiртранс», а перевозчиком было объявлено ТОО «КТЖ- Грузовые перевозки», возникли проблемы с регулярными поставками вагонов. При этом одновременно появились компании, которые предоставляли вагоны производителем щебня, арендованные у АО «Казтемiртранс», но уже по завышенным ставкам. Постепенно парк вагонов перешел на договора аренды в руки частных компаний, соответственно и рост цен происходил чаще. Появление посреднических компаний не исключает коррупционные риски, лоббирование подачи вагонов в интересах определенного круга грузоперевозчиков. Такие случаи имеются. И мы к депутатскому запросу прилагаем копию обращения предпринимателей с указанием подобных фактов», - добавила Дания Еспаева.

Было отмечено, что на расширенном заседании Правительства от 8 февраля 2022 года Президент РК поручил разобраться с распространением посредников.

В ситуации с тарифами на грузоперевозки и искусственно создаваемым дефицитом вагонов для перевозки грузов, однозначно повлияло создание посреднических компаний. И с этим надо тщательно разобраться и принять срочные меры, так как увеличение стоимости строительных материалов в дальнейшем отражается на стоимости строительных объектов.

В связи с вышеизложенным, депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит:

1) Агентству по защите и развитию конкуренции проверить на наличие признаков недобросовестной конкуренции в сфере поставки железнодорожных вагонов. Обеспечить контроль ценовой политики монополиста в лице АО «КТЖ- Грузовые перевозки».

2) В целях снижения стоимости железнодорожной доставки грузов убрать всех посредников в услугах предоставления вагонов.

3) Рассмотреть вопрос о нецелесообразности сложившейся практики и восстановить координацию единого процесса услуг грузовых железнодорожных перевозок.