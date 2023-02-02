Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455.65 eur/kzt 489.96

    rub/kzt 6.36 cny/kzt 67.18
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Парк «Южный» вернули в собственность Алматы

    2 Февраля 2023, 21:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершена процедура изъятия для госнужд земельного участка парка «Южный», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, в 2007 году земельный участок в Бостандыкском районе, южнее улицы Си Синхая, восточнее улицы Жарокова, был предоставлен в частную собственность ТОО Turkuaz Invest для строительства и эксплуатации многоэтажного жилого дома. Позднее участок был передан ТОО Jusan Property.

    «5 октября 2022 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы иск акимата об изъятии земельного участка для госнужд был удовлетворен, сумма компенсации определена в размере 2 338 817 000 тенге. 22 декабря Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 13 января 2023 года сумма компенсации перечислена ТОО Jusan Property.

    Управлением экологии и окружающей среды Алматы готовятся необходимые документы для разработки проектно-сметной документации по благоустройству парка «Южный», - сообщили в пресс-службе акимата.

    В 2018 году в Алматы отменили строительство ЖК в парке «Южный», тогда сообщалось, что участок вернут государству. А в 2021 году подписано постановление о начале принудительного отчуждения.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пристройку к школе не могут оформить в Астане: жители обратились за помощью к акиму
    Набережная реки Есиль будет благоустроена в  столице
    Перекрытую с декабря из-за строительства ЖК улицу открыли в Алматы
    Почетное консульство Литвы откроют в СКО
    Популярное
    1 Судебные исполнители не смогут арестовывать все счета должников в РК
    2 Количество машин на дорогах в будние дни подсчитали в Алматы
    3 Новые пригородные маршруты планируют запустить в Алматинской области
    4 Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов
    5 Казахстанку Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами в Турции
    Новости партнеров