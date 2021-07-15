Парк «USTAZ ALANY» появится на правобережье столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зоны лежаков с гамаками и светящимися скамейками, место для тематических инсталляций, детская площадка, пространство для мастер-классов - все это появится в парке учителей столицы. Новое общественное пространство обустраивают по ул. Пушкина между пр. Абылай хана и мостом Беласар вдоль реки Акбулак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Площадь парка составляет 1,2 га. Планируется реконструкция существующего парка и создание места тихого отдыха, прогулок и учебы, учитывая непосредственную близость с ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

«Парк «USTAZ ALANY» посвящен учителям. Его отличительной чертой станут малые архитектурные формы. Например, каждая скамья будет иметь табличку с именем и мини-биографией преподавателя. Вместе с тем, планируется установка грифельной стены и инсталляции «Bilim japyraqtary» - ростки знаний, в знак благодарности педагогам за благородный труд. В городе становится все больше мест для отдыха горожан на свежем воздухе. Работы по благоустройству общественных пространств и дворов выполняем по поручению акима столицы Алтая Кульгинова», - отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев.

На территории парка планируется установить книжные коробки для обмена.

Вместе с тем, в центральной части парка появится место для проведения мастер-классов на свежем воздухе. Дополнят аллею скамьи-качели с подсветкой и уличные торшеры в соответствии с дизайн-кодом столицы. Особое внимание уделено и озеленению. В центральной части парка планируется высадить дубы.

«Появится в этом парке детская площадка с морской тематикой, которая перекликается с протекающей рядом рекой Акбулак. Помимо нее, появится там площадка с необычными беседками», - рассказал руководитель Центра урбанистики Елнар Базыкен.

Вдоль набережной парка планируется установить гирлянды с теплым светом для благоприятной атмосферы пеших прогулок. В рамках реализации идеи «Город для людей» как и в других частях города создается безбарьерная среда для удобства маломобильных групп населения.

Напомним, в текущем году по поручению акима столицы Алтая Кульгинова, в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город» планируется благоустроить около 190 дворов и общественных пространств.

В прошлом году было благоустроено 210 дворов и общественных пространств.



