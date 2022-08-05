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Парк-символ единства конфессий и этносов Казахстана появится в Нур-Султане
5 Августа 2022 18:10

Парк-символ единства конфессий и этносов Казахстана появится в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается подготовка к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. По словам официального представителя предстоящего форума Назым Жангазиновой, в преддверии Съезда в столице будет открыто новое общественное пространство, конкурс по разработке концепции которого был объявлен сегодня. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«В рамках проведения Съезда будет создан природно-рекреационный парк, символизирующий единство, сотрудничество и дружбу между разными конфессиями и этносами в Казахстане. Парк станет еще одним маленьким шагом в масштабном процессе благоустройства и озеленения столицы нашей страны», - написала на своей странице в Facebook Назым Жангазинова.

В связи с этим, Секретариат Съезда и акимат столицы приглашают архитекторов, ландшафтных дизайнеров и урбанистов со всех городов Казахстана принять участие в конкурсе по разработке концепции благоустройства нового общественного пространства вдоль русла реки Есиль в г. Нур-Султан.

Эскизные предложения будут представлены в срок до 20 августа 2022 года.


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