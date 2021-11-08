Парк с динозаврами предложили создать в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов посетил научно-производственное объединение «Казахстан Салют». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Директор предприятия рассказал градоначальнику про аниматроников – огромных движущихся фигурах животных и динозавров, которые используют для различных шоу-программ.

«Руководитель предложил использовать его наработки для создания круглогодичного парка. Для этого возвести легкостенную пирамиду, внутри которой можно высадить тропические деревья и установить там аниматроников для развлечения», — рассказал аким.

Кроме того, на предприятии есть проекты сооружений для оформления въездов в город – в них используются движущиеся элементы, которые за счет силы ветра могут самостоятельно освещаться.

«Интересны также архитектурные формы, которые мы планируем установить на Арбате и в парках города. Немаловажно, что все эти проекты и наработки созданы именно нашими семейскими специалистами и архитекторами. Мы заинтересованы в том, чтобы ландшафт Семея заиграл новыми красками и обрел новые формы с местным колоритом и особенностями. Вполне возможно, что некоторые из наработок, которые мы увидели здесь, найдут своё применение в городе», — подытожил Б. Байахметов.







