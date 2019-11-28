Парк реанимобилей обновят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Устаревший парк реанимобилей обновят в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время всего у нас на балансе 94 реанимобиля. Из них 24 полностью изношены и эксплуатации не подлежат, 26 требуют капитального ремонта. В результате на вызовы отправляется всего 41 реанимобиль. Износ транспорта является серьезной помехой в нашей работе. Для решения этого вопроса в 2019 году из местного бюджета были выделены средства для приобретения 5 реанимобилей. Из республиканского бюджета уже выделены средства на закуп еще 22 новых реанимобилей. В Атырау они прибудут в первом квартале 2020 года»,- сообщил на брифинге в РСК директор станции скорой помощи Атырауской области Ерлан Суйеугалиев.

Рассказав, что решается и проблема с кадрами. В 2019 году было принято 78 специалистов, из которых 54 - в Атырау, 24 - в районах.