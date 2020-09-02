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Парк реанимобилей обновляют в Костанайской области

2 Сентября 2020 05:10
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Парк реанимобилей обновляют в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 20 новых неотложек поступили в распоряжение участковых врачей районных больниц Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на alau.kz.

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В этом году это не первое обновление автопарка скорой помощи. Весной врачи получили 80 автомобилей марки «УАЗ». До конца года в регион прибудут еще 10 таких же укомплектованных УАЗов для работы в условиях бездорожья

Двадцать новых санитарных машин отправляют в районы Костанайской области. Еще 10 придут в самое ближайшее время. Одна из таких машин будет работать в Наурзумском районе. Ее там очень ждут, до этого года автопарк там был изношен на 90%. Но сейчас, отмечает главврач центральной районной больницы, ситуация меняется.

«Мы находимся в 200 км от города, в этом году мы получаем уже 4 машину, для нас это плюс. Никогда такого не было, помощь от государства, акимата областного, и эти 4 машины отдали на участки, где нет машины. Машины у нас на 90% были изношены, по 15-17 лет им», - сказала главный врач Наурзумской ЦРБ Гульжихан Сатмагамбетова.

В этом году это не первая партия выданного медицинским работникам автотранспорта. Весной по городам и районам области были распределены 80 автомобилей марки «УАЗ» на сумму 475 млн тенге. Все они укомплектованы всем необходимым для оказания экстренной скорой помощи. Стоимость одной машины больше 6 млн тенге. Конечно, не все идут как реанимобили, но кислород и дефибриллятор для реанимации пациента в них есть обязательно.

«Чтобы у врачей было самое необходимое, ладно реанимобили - сразу снабдили, а те 50 когда будут? Оказать помощь надо, проблем быть не должно»,- заключил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Кстати, модель УАЗ была выбрана неслучайно. Как говорят специалисты, именно они больше всего подходят для работы в условиях бездорожья, тем более, в сельской местности, а значит, и до пациентов врачи смогут обязательно добраться. Помимо этого, как отмечают в управлении здравоохранения, на данный момент заключен договор на приобретение 50 реанимобилей отечественного производства для службы скорой помощи за счет лизинга на 2,2 млрд тенге. Все они будут направлены в города и районы области.


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#Костанайская область   #Здравоохранение  
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