Парк появится на площади перед столичным акиматом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перед столичным акиматом начали высаживать деревья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана.

«Площадь перед акиматом станет неузнаваемой. Вместо бетонных блоков и пустующей территории появились штрихи «городского леса». Началась рядовая посадка липы на приствольных лунках вдоль Бейбитшилик и ближе к ул. Абая. Всего в рамках осенней высадки планируется посадить порядка 200 деревьев. Площадь озеленения - 770,3 м2», - сообщили в управлении.

При этом, создаются ландшафтные островки, где планируется высадка многолетних кустарников и цветов.

Вместе с озеленением территории площади, на другой части (напротив торгового центра Sine Tempore) ведется работа по строительству фонтанного комплекса и амфитеатра. Тут планируется установить арочный фонтан. В конструкции применяются специальные форсунки, которые исключают кислород из воды, в результате вода становится прозрачной, как стекло.

В ночное время эффект будет дополняться подсветкой. Найдет свое место на площади и фонтанный арт-объект туманного облака. Вокруг него планируется построить сухие фонтаны.

«На месте пустырей и заброшенных участков могут появляться уютные парки и общественные пространства, где горожане смогут охлаждаться у фонтанов или отдыхать под тенью деревьев. И мы это видим на примере появляющихся по городу точек притяжения, тех же подмостовых пространств, дубовых аллей, прогулочных парков. Комфортная городская среда ведь формирует поведение человека. Там, где уютно, у людей не возникает потребности мусорить, к примеру. Где комфортно и красиво, у человека поднимается настроение. Такая работа будет проводиться во всех районах по принципу полицентричности», - отметил руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев.