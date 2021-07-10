Парк Первого Президента в Таразе получил второе дыхание

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Благоустройство скверов, парков, городских территорий проходит в Таразе в рамках проекта «Таразға тарту», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Напомним , в рамках проекта «Таразға тарту» («Подарок Таразу») к 30-летию Независимости страны благоустраиваются и модернизируются парки и скверы в областном центре. Проект реализуется на деньги, привлеченные спонсорами, без затрат из бюджета. Контроль за ходом работ на закрепленных участках возложен на отраслевые управления и районные акиматы.

В таразском парке Первого Президента Кордайский и Шуский районы провели реконструкцию амфитеатра. Здесь состоялся концерт «Әлемге нұрын шашқан арман қала» с участием артистов Кордайского, Шуского районов и города Тараза.

С приветственным словом перед зрителями выступил секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков.

«В этом году по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева реализуется проект «Таразға тарту». Районные акиматы, управления областного акимата, депутаты маслихата взяли на себя обязанности по благоустройству парков, скверов. Теперь наша с вами общая цель – бережно относиться к этим объектам. Самое главное, чтобы они не пустовали», - сказал Махметгали Сарыбеков.

Живое звучание музыки в исполнении артистов ансамблей «Көне тараз» Таразского городского дома культуры, «Әсем әуен» из Шуского района, «Махаббат» из Кордайского района, других творческих коллективов собрали под открытым небом сотни слушателей. Были исполнены такие популярные мелодии, как «Саған халқым-ай!», «Астана», «Өз елім», «Қазағым», «Елорда», «Қордайым».

Квартет «Дауыс» исполнил песню «Город мой», которая была написана на слова Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Выступая перед зрителями, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что артисты подарили всем присутствующим хорошее настроение и заряд позитива.

«Хочу выразить благодарность артистам Кордайского, Шуского районов и города Тараза за чудесный концерт. Несколько лет назад этот парк было излюбленным местом для отдыха горожан. Благодаря проекту «Таразға тарту» он получил второе дыхание. Нам предстоит провести большую работу по благоустройству парка. Будет проведена реконструкция искусственного озера. Такой красивый парк не должен пустовать. Поэтому, начиная с сентября, каждую неделю районы области по очереди будут проводить здесь культурные мероприятия», - сказал Бердибек Сапарбаев.

«Поскольку мы живем поблизости, то часто гуляем и отдыхаем в этом парке. Мы рады, что полуразрушенный парк приводят в порядок», - сказал житель города Алимбек Бибазаоров.

В парке проходят и спортивные соревнования среди детей по нескольким видам спорта, уточнили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В этом году по проекту «Таразға тарту» планируется охватить благоустройством 42 объекта.