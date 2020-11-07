Парк коммунальных служб Нур-Султана пополнится новой спецтехникой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 125 единиц зимней специальной техники и более 100 единиц дополнительного оборудования поступят в парк коммунальных служб столицы. Об этом на своей странице в сети Instagram сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».
«Осмотрел готовность техники к зимнему периоду. Ввиду того что парк коммунальных служб изношен, необходимо планомерно обновлять технику. В прошлом году парк увеличили более 165 единицами зимней спецтехники и оборудования. В текущий сезон поступят еще 125 единиц специальной техники и свыше 100 единиц дополнительного оборудования. Это самосвалы, лаповые погрузчики, тракторы, комбинированные дорожные машины, минипогрузчики, подметальные машины и т.д.
Наши коммунальщики работают и днем и ночью, несмотря на погодные условия: морозы, дождь, снег и жару. Благодаря их тяжелой и ответственной работе в городе поддерживается порядок и чистота, создаются более комфортные условия для жителей.
За честный и благородный труд сотрудникам коммунальных служб с прошлого года повысили оклад, ввели премиальные. В режим ЧП, карантин наши работники продолжали трудиться. Также продолжим поддерживать наших коммунальщиков премиальными и созданием комфортных условий для работы», – написал Алтай Кульгинов.
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