Парк к 20-летию Астаны открылся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Парк «Астана» открылся в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В поздравительной речи аким области Бердыбек Сапарбаев, в первую очередь, поблагодарил сплоченную команду строителей за большой объем работ, выполненных в короткие сроки. Он также выразил уверенность, что парк «Астана» станет знаковой достопримечательностью областного центра.

«Астана, празднующая в этом году 20-летний юбилей, является олицетворением успеха и развития Казахстана, гордостью каждого жителя страны. Актюбинцы, как и все казахстанцы, вносят свой вклад в празднование столь знаменательной даты. Ранее наша область подарила столице Стену мира, расположившуюся на площади Независимости, а сегодня в Актобе открываем парк «Астана». Половину расходов на его строительство финансирует акимат Астаны. Это будет большой парк. Наша цель - сделать его одним из любимых мест отдыха горожан, наших детей и гостей», - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Строительство парка «Астана», расположенного в центре города, началось в августе. Общая площадь составляет 4,3 га. На сегодня благоустроено 2 га. Ожидается, что грандиозный объект будет полностью сдан в эксплуатацию в конце года. Стоимость строительно-монтажных работ - 266 млн тенге, генеральный подрядчик - ТОО «Мерей Билдинг Групп».







Парк является интегральной частью масштабного зеленого комплекса. Основная задача при планировании парка - посетители должны чувствовать себя так, словно прогуливаются по Астане. В 3D-панораме парка будут изображены все достопримечательности столицы.

Вокруг ядра с 3D-панорамой расположены рекреационные зоны, дорожки, тротуары, оригинальные малые архитектурные формы, классические лампы, скамьи, скульптурные композиции, детские площадки, рельефные холмы.





Еще одна особенность парка - пересекающий его искусственный водный канал шириной 5-6 метров и глубиной 50 сантиметров, символизирующий реку Ишим. Через канал будут переброшены мосты. Парк оснастят системой автоматического полива.



