Парк истории казахстанского кино появится на территории «Казахфильма»
На территории киностудии «Казахфильм» в Алматы планируют создать современный тематический парк площадью 5,5 га, посвященный истории отечественного кинематографа и выдающимся деятелям кино, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева совместно с акимом города Дарханом Сатыбалды ознакомилась с проектом создания тематического парка, посвященного истории отечественного кинематографа.
В ходе посещения они ознакомились с текущим состоянием киностудии «Казахфильм», ее производственным потенциалом и планами дальнейшего развития.
Особое внимание было уделено развитию территории. На участке площадью 5,5 га акиматом Алматы планируется создание современного тематического парка, посвященного истории отечественного кинематографа, выдающимся деятелям кино.
Парк будет представлять собой открытое общественное пространство, направленное на повышение культурной и туристической привлекательности территории. Посетители смогут познакомиться с историей отечественного кинематографа, деятельностью киностудии и ее музейными экспозициями.
Ранее мы писали о том, что кинематографисты задались вопросом что же построят на территории, прилегающей к киностудии «Казахфильм».