Парк истории казахстанского кино появится на территории «Казахфильма»

На территории киностудии «Казахфильм» в Алматы планируют создать современный тематический парк площадью 5,5 га, посвященный истории отечественного кинематографа и выдающимся деятелям кино, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В рамках рабочей поездки в Алматы заместитель Премьер-министра — Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева совместно с акимом города Дарханом Сатыбалды ознакомилась с проектом создания тематического парка, посвященного истории отечественного кинематографа.

Фото: Правительство РК

В ходе посещения они ознакомились с текущим состоянием киностудии «Казахфильм», ее производственным потенциалом и планами дальнейшего развития.

Особое внимание было уделено развитию территории. На участке площадью 5,5 га акиматом Алматы планируется создание современного тематического парка, посвященного истории отечественного кинематографа, выдающимся деятелям кино.

Фото: Правительство РК

Парк будет представлять собой открытое общественное пространство, направленное на повышение культурной и туристической привлекательности территории. Посетители смогут познакомиться с историей отечественного кинематографа, деятельностью киностудии и ее музейными экспозициями.

Ранее мы писали о том, что кинематографисты задались вопросом что же построят на территории, прилегающей к киностудии «Казахфильм».