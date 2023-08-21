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    14:23, 21 Август 2023 | GMT +6

    Парк инватакси в Астане пополнится на 100 автомобилей

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов рассказал о проводимой работе по решению вопроса нехватки специально оборудованных такси для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день у нас по городу почти 33 тысячи человек с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения. С инватакси проблема есть. Уже прошли переговоры с инвестором, который будет решать вопрос инватакси на уровне акима города. Данный вопрос мы также обсудили на заседании постоянной комиссии маслихата», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций города.

    По его словам, сейчас решается вопрос об увеличении количества инватакси до 100 машин, которые будут закрывать потребность по городу.

    «Город растет, все маломобильные граждане хотят активную жизнедеятельность: ездить в торговые центры по своим личным делам, в ЦОНы для оформления документов, в медучреждения. Были предложения по монетизации данного процесса, но это вопрос не решит, нужны специально оборудованные машины», - добавил депутат.


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