Парк инватакси в Астане пополнится на 100 автомобилей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов рассказал о проводимой работе по решению вопроса нехватки специально оборудованных такси для лиц с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день у нас по городу почти 33 тысячи человек с ограниченными возможностями, маломобильных групп населения. С инватакси проблема есть. Уже прошли переговоры с инвестором, который будет решать вопрос инватакси на уровне акима города. Данный вопрос мы также обсудили на заседании постоянной комиссии маслихата», - сказал Ерлан Каналимов на брифинге в Службе коммуникаций города.

По его словам, сейчас решается вопрос об увеличении количества инватакси до 100 машин, которые будут закрывать потребность по городу.

«Город растет, все маломобильные граждане хотят активную жизнедеятельность: ездить в торговые центры по своим личным делам, в ЦОНы для оформления документов, в медучреждения. Были предложения по монетизации данного процесса, но это вопрос не решит, нужны специально оборудованные машины», - добавил депутат.