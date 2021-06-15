Парк имени Абая появился в турецком городе Алания

АЛАНИЯ. КАЗИНФОРМ - Парк имени великого казахского поэта и мыслителя Абая появился в г. Алания, Турция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Церемонию его открытия организовали Посольство РК в Турции, Консульство РК в Анталии, Муниципалитет Алании и Ассоциация казахстанцев в Алании. В церемонии приняли участие посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы, мэр Алании Адем Мурат Южель, консул РК в Анталии Маулен Ибрайкулов, почетный консул РК в Алании Ахмет Джебеджи, а также жители и гости города.

Выступая на открытии, посол Казахстана поблагодарил турецкую сторону за поддержку, оказанную в праздновании 175-летия Абая и открытии парка, подчеркнув, что подобные мероприятия будут способствовать дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.

«Нам очень приятно, что духовное наследие великого мыслителя, зеркало наших национальных ценностей прославляется в братской Турции», – сказал посол. В данном контексте он процитировал слова Президента РК Касым-Жомарта Токаев из его статьи «Абай и Казахстан в XXI веке»: «Можно утверждать, что идея формирования интеллектуальной нации, о которой мы говорим сегодня, также отсылает нас к Абаю. Каждым своим словом великий мыслитель стремился развивать национальное сознание».

В свою очередь, мэр Алании выразил свои сердечные поздравления всем участвовавшим в реализации проекта и подчеркнул, что «присвоение парку в центре города имени Абая Кунанбайулы стало очередным свидетельством духовной и культурной близости казахского и турецкого народов».

Почётный консул РК А. Джебеджи отметил, что, посещая новый парк, жители и гости Алании смогут больше узнать о казахском поэте Абае.

Мероприятие продолжилось концертной программой, которую организовали наши соотечественники, проживающие в Анталии. Гульнур Ерманова и детский хор исполнили «Көзімнің қарасы», Нурлан Утепов исполнил «Сегіз аяқ» Абая, Гульнур Ерманова исполнила «Айттым сәлем, Қаламқас», прозвучали стихи поэта, исполнен казахский народный танец «Камажай».

Автором памятника поэту, установленного в парке Алании, является Нурлан Ахметов.

Следует отметить, что проведение данного мероприятия было запланировано на 2020 год. Однако в связи с пандемией COVID-19 его пришлось отложить.

Ранее в районе Муратпаша Анталии также был открыт парк имени Абая.

Свои поздравления по поводу открытия парка имени Абая направили министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу, председатель Партии национального движения Девлет Бахчели и ряд других официальных лиц.