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Парк батыров открыли в Карагандинской области

7 Октября 2019 14:36
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Парк батыров открыли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области широко отмечается 100-летие Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова. В Актогайском районе прошли мероприятия, посвященные Героям Советского Союза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В селе Сауле Актогайского района Карагандинской области в школе имени К. Нуржанова открылся Зал славы и ІТ-класс. А в селе Нуркен появился парк молодежи, в школе имени Н. Абдирова организовали мастерскую. В школьном музее прошел урок по духовной


модернизации.

Также в районе после реконструкции открылся парк батыров. Выступая на церемонии открытия парка аким района Салтанат Абеуова подчеркнула, что нынешняя молодежь и будущее поколение не должны забывать о своих предках и батырах, и должны брать пример с героев.


Участники мероприятия возложили цветы к памятнику жертв ВОВ в парке Тарих тағылымы.

Мероприятия, посвященные памяти Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова, закончились концертной программой «Қос батыр – қос қыран». На концерте с речью выступили потомки героев.




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Ключевые слова: Карагандинская область, История Казахстана, Акимат, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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