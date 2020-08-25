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Парк аттракционов оштрафовали в Алматы за огромную очередь

25 Августа 2020 15:17
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Парк аттракционов оштрафовали в Алматы за огромную очередь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы оштрафовали парк развлечений «Мир фантазий» за огромную очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Согласно информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в отношении парка «Мир фантазий» за нарушение карантинных мер составлен административный материал и наложен штраф в размере 230 МРП (638 940 тенге).

Ранее в социальной сети появилось видео, где запечатлено, как алматинцы выстроились в длинную очередь возле парка.


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#Малый бизнес   #Алматы   #Минздрав РК   #Безопасность   #Общество  
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Автор:

Гульзат Сахова

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