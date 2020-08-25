Парк аттракционов оштрафовали в Алматы за огромную очередь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы оштрафовали парк развлечений «Мир фантазий» за огромную очередь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в отношении парка «Мир фантазий» за нарушение карантинных мер составлен административный материал и наложен штраф в размере 230 МРП (638 940 тенге).

Ранее в социальной сети появилось видео, где запечатлено, как алматинцы выстроились в длинную очередь возле парка.