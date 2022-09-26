Парк «Акбота» вернут в собственность города Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Доверительный управляющий парка «Акбота» обратился в акимат города Актау, чтобы вернуть объект в государственную собственность. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительного соглашения по аннулированию заключенного контракта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

«После заключения доверительным управляющим ТОО «Rent service 2018» дополнительного соглашения, парк «Акбота» будет возвращен на баланс акимата города Актау и будет обслуживаться городским отделом жилищно-коммунального хозяйства», - сообщила пресс-служба акима Актау.

Для развития инфраструктуры доверительный управляющий парка инвестировал 25 млн тенге.

«Эта сумма направлена на проведение по всему парку системы капельного орашения, установки емкости, таймера, замену всех лампочек освещения на энергосберегающие. Ежедневная уборка также была на нас, убрали сухостой, привели в порядок зеленый фонд парка», - рассказал руководитель ТОО «Rent service 2018» Абдумалик Алеудин.

Из местного бюджета на развитие парка средств не выделялось.