РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:06, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Парк «Акбота» вернут в собственность города Актау

    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Доверительный управляющий парка «Акбота» обратился в акимат города Актау, чтобы вернуть объект в государственную собственность. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительного соглашения по аннулированию заключенного контракта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

    «После заключения доверительным управляющим ТОО «Rent service 2018» дополнительного соглашения, парк «Акбота» будет возвращен на баланс акимата города Актау и будет обслуживаться городским отделом жилищно-коммунального хозяйства», - сообщила пресс-служба акима Актау.

    Для развития инфраструктуры доверительный управляющий парка инвестировал 25 млн тенге.

    «Эта сумма направлена на проведение по всему парку системы капельного орашения, установки емкости, таймера, замену всех лампочек освещения на энергосберегающие. Ежедневная уборка также была на нас, убрали сухостой, привели в порядок зеленый фонд парка», - рассказал руководитель ТОО «Rent service 2018» Абдумалик Алеудин.

    Из местного бюджета на развитие парка средств не выделялось.


    Теги:
    Акимат Мангистауская область Актау
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!