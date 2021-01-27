«PARIMATCH – Кубок Казахстана по хоккею» впервые пройдет в трех городах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 27 января по 2 февраля в трёх городах страны состоится розыгрыш «PARIMATCH – Кубок Казахстана по хоккею 2021 года». Турнир примут Караганда, Кокшетау и Павлодар, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Предстоящий турнир во многом будет уникальным, ведь в текущем сезоне изменился не только состав участников, но и формат его проведения. Пресс-служба КФХ отмечает, что Генеральный спонсор Чемпионата Казахстана по хоккею PRO HOKEI LIGASY - букмекерская компания «PARIMATCH» также выступит титульным спонсором Кубка страны.

Первый розыгрыш Кубка Казахстана состоялся в сезоне – 2001/02. Он был самым длительным за всю историю — продолжался в период с 24 октября 2001 года по 31 марта 2002 года.

Первые три розыгрыша Кубка Казахстана завершились победами «Казцинк-Торпедо». Усть-каменогорцы по-прежнему являются рекордсменами турнира. На их счету четыре трофея (2002-2004, 2007).

В 2011 году впервые в истории розыгрыша Кубка матчи проходили на двух столичных аренах — ледовом дворце «Казахстан» и спорткомплексе «Барыс».

В 2013 году розыгрыш впервые прошел в двух городах — Кокшетау и Темиртау. Позднее это стало традицией.

Кубок Казахстана – 2019 впервые с 2013 года прошёл в одном городе – Алматы. Матчи розыгрыша приняла «Halyk Arena». Впервые матчи Кубка были показаны в прямом эфире на телеканале QAZSPORT.

Интересно, что победителями Кубка Казахстана четырёх последних полноценных сезонов становились лишь две команды. Петропавловский «Кулагер» и усть-каменогорский «Алтай Торпедо» по два раза подряд поднимали над головой престижный трофей.

«PARIMATCH – Кубок Казахстана по хоккею 2021 года» впервые в истории пройдёт в трёх городах (Караганда, Кокшетау, Павлодар). В битве за титул сойдутся 12 коллективов. Примечательно, что в этом сезоне турнир соберёт почти все ведущие команды страны, так что борьба за трофей ожидается нешуточная.

Впервые за долгое время изменилась формула проведения турнира. В частности, теперь шансы на выход в финальную часть имеют не только победители своих групп. Также в этот раз была добавлена стадия полуфиналов.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на каналах Казахстанской федерации хоккея на платформах YouTube и Sportrecs. Также запланированы трансляции некоторых матчей в эфире национального телеканала QAZSPORT.

В рамках «PARIMATCH – Кубок Казахстана по хоккею 2021 года» для болельщиков будет проведён ряд конкурсов и викторин, в ходе которых будут разыграны ценные призы. Пресс-служба КФХ предлагает болельщикам активно следить за публикациями, участвовать в интерактивах и побеждать.

Всю информацию по турниру (статистика по итогам матчей, текущее положение, бомбардиры и т. д.) можно будет найти на сайте ligasy.kz.