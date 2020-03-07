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вчера 17:00
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Парикмахеры оказались в женской колонии
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в преддверии 8 марта семеро заключенных женщин получили возможность сделать прически у мастеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Женщинам, отбывающим наказание в колонии минимальной безопасности, помогли навести красоту выпускники курса парикмахеров и модельеров Костанайского колледжа бытового сервиса.
«Мы получили возможность быть красивыми в самый главный праздник для женщин. Я сама, как специалист, оценила работу выпускников, которые используют современные техники стрижки. Все очень довольны и хотелось бы поблагодарить руководство учреждения за предоставленную возможность», – отметила одна из заключенных женщин, которая по профессии является парикмахером, Татьяна Гасанова.
Выпускники колледжа постарались создать атмосферу праздника и сделать приятный подарок женщинам.
Отметим, что в настоящее время в колонии минимальной безопасности УК 161/11 отбывают наказание 16 женщин.
По словам начальника учреждения Каната Есенова, в колонии создаются все условия для исправления осужденных. Прежде всего, это касается трудоустройства, занятия спортом и проведения различных мероприятий.
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