Парикмахеры оказались в женской колонии

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области в преддверии 8 марта семеро заключенных женщин получили возможность сделать прически у мастеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Женщинам, отбывающим наказание в колонии минимальной безопасности, помогли навести красоту выпускники курса парикмахеров и модельеров Костанайского колледжа бытового сервиса.

«Мы получили возможность быть красивыми в самый главный праздник для женщин. Я сама, как специалист, оценила работу выпускников, которые используют современные техники стрижки. Все очень довольны и хотелось бы поблагодарить руководство учреждения за предоставленную возможность», – отметила одна из заключенных женщин, которая по профессии является парикмахером, Татьяна Гасанова.

Выпускники колледжа постарались создать атмосферу праздника и сделать приятный подарок женщинам.

Отметим, что в настоящее время в колонии минимальной безопасности УК 161/11 отбывают наказание 16 женщин.

По словам начальника учреждения Каната Есенова, в колонии создаются все условия для исправления осужденных. Прежде всего, это касается трудоустройства, занятия спортом и проведения различных мероприятий.







