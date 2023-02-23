Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Парикмахер из Караганды стрижет за 100 тенге малоимущих

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Февраля 2023, 01:23
Парикмахер из Караганды стрижет за 100 тенге малоимущих

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский парикмахер стрижет жителей за 100 тенге. Услуги мастера получают люди в основном с ограниченными возможностями, а также многодетные и малообеспеченные семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере моды и стиля Гульнар Иткарина работает более 25 лет. Стоимость своих услуг парикмахер поднялf в два раза. Но цена все равно мизерная. Если раньше мастер создавал прически за 50 тенге, то сегодня за 100. Месячная выручка при таком прайсе составляет в среднем 20-25 тысяч тенге.

«Ко мне до сих пор ходят мои первые клиенты. Слух о моей работе разошелся быстро. Довольные люди друг другу передают. Но есть и те, кто обижается, когда я ставлю цену побольше. Кто-то стрижется в долг, а кто-то умудряется вообще не оплачивать. Мои родные часто ругают меня. Говорят, что любой труд должен оплачиваться. Но с одной стороны, благодаря такой цене, приходят много людей. А стричь мне не тяжело», - говорит парикмахер Гульнар Иткарин.

photo

Раньше Гульнар работала продавцом в продуктовом магазине. Но в 1997 году женщина открыла в себе талант стричь людей. После, пройдя специальные курсы, на жизнь начала зарабатывать с помощью ножниц и триммера. Салон открыла у себя в квартире. Чтобы набрать клиентскую базу и хорошие отзывы, стрижки делала по мизерному прайсу.

«Я стригусь здесь уже более 7 лет. Более 29 лет работал водителем КамАЗа. Стал инвалидом. Пенсия у меня небольшая. Всего 37 тысяч тенге в месяц. Оплачиваю услуги как могу. В других парикмахерских цена в 10-15 раз дороже. Тут все отлично», - поделился житель Караганды Галым Баймагамбетов.

На пенсию 65-летний мастер не собирается. Наоборот, планирует и дальше развиваться в этой сфере. Сегодня к Гульнар Иткариной обращаются жители из социально уязвимых слоев населения. В основном это люди с особыми потребностями и многодетные семьи. Цены, по словам мастера, не изменятся, ведь в этой работе главное - не прибыль, а неравнодушие к людям, считает она.

«В первые годы было тяжело. Не получалось хорошо стричь. Но я изучала это дело, читала разные журналы. Набиралась опыта. Для меня это как хобби. Чем просто так сидеть, лучше приносить пользу для людей», - говорит Гульнар Иткарина.

Карагандинская область   Общество   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай