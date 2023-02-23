Парикмахер из Караганды стрижет за 100 тенге малоимущих

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский парикмахер стрижет жителей за 100 тенге. Услуги мастера получают люди в основном с ограниченными возможностями, а также многодетные и малообеспеченные семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сфере моды и стиля Гульнар Иткарина работает более 25 лет. Стоимость своих услуг парикмахер поднялf в два раза. Но цена все равно мизерная. Если раньше мастер создавал прически за 50 тенге, то сегодня за 100. Месячная выручка при таком прайсе составляет в среднем 20-25 тысяч тенге.

«Ко мне до сих пор ходят мои первые клиенты. Слух о моей работе разошелся быстро. Довольные люди друг другу передают. Но есть и те, кто обижается, когда я ставлю цену побольше. Кто-то стрижется в долг, а кто-то умудряется вообще не оплачивать. Мои родные часто ругают меня. Говорят, что любой труд должен оплачиваться. Но с одной стороны, благодаря такой цене, приходят много людей. А стричь мне не тяжело», - говорит парикмахер Гульнар Иткарин.

Раньше Гульнар работала продавцом в продуктовом магазине. Но в 1997 году женщина открыла в себе талант стричь людей. После, пройдя специальные курсы, на жизнь начала зарабатывать с помощью ножниц и триммера. Салон открыла у себя в квартире. Чтобы набрать клиентскую базу и хорошие отзывы, стрижки делала по мизерному прайсу.

«Я стригусь здесь уже более 7 лет. Более 29 лет работал водителем КамАЗа. Стал инвалидом. Пенсия у меня небольшая. Всего 37 тысяч тенге в месяц. Оплачиваю услуги как могу. В других парикмахерских цена в 10-15 раз дороже. Тут все отлично», - поделился житель Караганды Галым Баймагамбетов.

На пенсию 65-летний мастер не собирается. Наоборот, планирует и дальше развиваться в этой сфере. Сегодня к Гульнар Иткариной обращаются жители из социально уязвимых слоев населения. В основном это люди с особыми потребностями и многодетные семьи. Цены, по словам мастера, не изменятся, ведь в этой работе главное - не прибыль, а неравнодушие к людям, считает она.

«В первые годы было тяжело. Не получалось хорошо стричь. Но я изучала это дело, читала разные журналы. Набиралась опыта. Для меня это как хобби. Чем просто так сидеть, лучше приносить пользу для людей», - говорит Гульнар Иткарина.