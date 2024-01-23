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    11:50, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Парфюмерию и бытовую химию будут создавать в Казахстане

    Саясат Нұрбек:
    Фото: news.myseldon.com

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о запуске производства казахстанской парфюмерии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — 99% всей продукции — бытовой химии, растворителей, продуктов питания — производятся десятью брендами. Синтетическая химия позволяет разрушать эти монополии, создавать собственные новые формулы. Поэтому, две наши экспериментальные лаборатории, открытые в Сатпаев университете, сразу начали производство своей продукции, — сказал Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве.

    Он также рассказал о создателях казахстанской парфюмерии.

    — Вот у нас духи собственного производства. Пока у нас идет 9 брендов, наш выпускник Болашака Гульжан Тюзельбаева специально обучалась парфюмерному делу во Франции. Ербол Сагатов, доктор PhD по синтетической химии обучался в Великобритании по Болашаку. Вот они сейчас создают большую команду, которая будет производить помимо духов свою бытовую химию, — добавил министр.

    Теги:
    Саясат Нурбек Производство Наука и инновации
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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