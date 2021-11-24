Парень забил насмерть молотком старшего брата из-за разбитого компьютера в Жаркенте

ЖАРКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 21-летний парень забил насмерть молотком старшего брата из-за разбитого компьютера в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрирован в Жаркенте, где 21 ноября в дежурную часть Панфиловского РОП поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов тела 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа информацию подтвердила и зарегистрировала факт в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

Одновременно в районную полицию явился с повинной младший брат потерпевшего, признавшийся в совершении убийства. 21-летний парень пояснил, что проживает вместе с родителями и двумя старшими братьями. Накануне, отец, работающий охранником, ушел вместе с матерью на ночное дежурство. Поздно ночью его разбудил старший брат, который вернулся из гостей в алкогольном опьянении. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой старший, обвинив младшего в безделье, разбил домашний компьютер. Дождавшись, когда брат заснет, младший в порыве злости ударил его несколько раз по голове хозяйственным молотком. Удары оказались смертельны. В настоящее время подозреваемый, до решения вопроса об избрании меры пресечения, водворен в ИВС. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, не подлежит разглашению.