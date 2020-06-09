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вчера 21:57
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Парень в маске напал на кассира в торговом доме в Уральске
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Днем в одном из торговых домов Уральска совершен разбой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления полиции Уральска, в торговом доме «Жайдарман» по ул. Жангирхана был совершен разбой. Парень худощавого телосложения, одетый в ветровку темно-синего цвета, в шапке и маске, был замечен в торговом доме возле кассы «Быстрые деньги». Дождавшись, когда в помещении не было лишних людей, он внезапно напал на кассира.
Угрожая девушке применением насилия, он открыто похитил из кассы денежные средства в сумме 113 тысяч тенге, а также стоящую рядом с кассой 5-литровую пластиковую бутылку, в которой находились монеты номиналом 50-100 тенге, в сумме около 10 тысяч тенге. Также прихватил с собой и наушники от смартфона. Ущерб составил 122 тысячи тенге.
Принятыми мерами оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан гражданин И., 1995 года рождения, нигде не работающий. Житель Уральска. Его опознали свидетели. Кроме того, он попал в поле зрения установленных видеокамер вокруг территории торгового дома. Похищенные вещи изъяты. Преступник водворен в ИВС УП Уральска, задержан по ст.128 УПК РК.
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