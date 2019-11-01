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Парень украл несовершеннолетнюю «невесту» в Алматинской области

1 Ноября 2019 22:10
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Парень украл несовершеннолетнюю «невесту» в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция возбудила досудебное расследование по факту похищения несовершеннолетней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В качестве подозреваемого лица в материалах расследования выступает 19-летний парень, пояснивший в свое оправдание, что пытался похитить девушку с целью женитьбы.

Факт зарегистрирован в Илийском районе, где в полицию обратилась одна из местных жительниц с заявлением о попытке похищения своей младшей сестры, 2002 года рождения. Как выяснилось, похитить девушку помешал сосед-мужчина, спугнувший подозреваемого. При разбирательствах полицейские установили, что девушка приехала из Жамбылской области, проживает с сестрой и учится в одном из алматинских вузов.

«Сотрудниками полиции Илийского района подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 19-летний житель соседней Жамбылской области. Подозреваемый поясняет, что знаком с девушкой и якобы дружит с января этого года. Попытку ее похищения парень объясняет планируемой женитьбой», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что все обстоятельства по факту будут установлены в ходе досудебного расследования, возбужденного по статье 125 с применением статьи 24 УК РК (Покушение на похищение человека). Расследование уголовного дела продолжается в производстве следователей Илийской районной полиции.

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Ключевые слова: Алматинская область,
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Автор:

Хасан Еспанов

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