+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: -5 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Парень спрыгнул с пятого этажа в Петропавловске

20 Января 2020 20:05
Поделиться:
Парень спрыгнул с пятого этажа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 24-летний парень выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Пожилая женщина в Актау скончалась, выпав из окна
В Павлодаре полицейский спас от суицида мать двоих детей Полицейские спасли усть-каменогорца от суицида Факт доведения до самоубийства школьницы расследуют в Жамбылской области

В социальных сетях появилось видео уже после падения парня из окна. В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что инцидент произошел по улице Жукова, 5А. Из окна выпрыгнул житель этого дома.

«Каретой скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован в реанимационное отделение 3-й городской больницы. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований», - прокомментировали в пресс-службе.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, парня с травмой позвоночника перевели в областную больницу.

«Тяжелая травма поясничного отдела позвоночника. Завтра, после подготовки, будут оперировать. Предстоит сложная и длительная операция, 5-6 часов. Прогноз для жизни сомнительный», - сказал главный врач областной больницы Юрий Белоног.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив