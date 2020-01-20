Парень спрыгнул с пятого этажа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 24-летний парень выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео уже после падения парня из окна. В пресс-службе департамента полиции подтвердили, что инцидент произошел по улице Жукова, 5А. Из окна выпрыгнул житель этого дома.

«Каретой скорой медицинской помощи мужчина госпитализирован в реанимационное отделение 3-й городской больницы. Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований», - прокомментировали в пресс-службе.

По информации пресс-службы управления здравоохранения, парня с травмой позвоночника перевели в областную больницу.

«Тяжелая травма поясничного отдела позвоночника. Завтра, после подготовки, будут оперировать. Предстоит сложная и длительная операция, 5-6 часов. Прогноз для жизни сомнительный», - сказал главный врач областной больницы Юрий Белоног.