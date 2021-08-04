Парень спас тонущую 14-летнюю девочку в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске дачники провели целую спасательную операцию на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Виктор Землянухин был с родственниками на даче в районе садового общества «Ермак», когда услышал крики о помощи от водоема, расположенного неподалеку от его участка. Немедленно среагировав, парень прибежал на водоем, где несколько человек стояли по колено в воде в недоумении, так как не умели нырять. По их словам, девочка 14-и лет ушла под воду. Нужно было действовать немедленно.

«Я нырнул, но первый раз неудачно, вода была мутная, я не увидел ничего. Нырнув второй раз, набрав побольше воздуха в легкие, проплыл и обнаружил девочку, вытолкнул ее на поверхность воды и транспортировал до берега. Там начал сразу же оказывать помощь, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, затем меня сменила моя мама Элла Землянухина, которая до приезда сокрой помощи продолжала оказывать экстренную помощь», - рассказал Виктор.

Водоем, где произошел несчастный случай, был очень опасен, с многочисленными водоворотами и рыхлым, илистым дном.

Сейчас жизнь девочки вне опасности. Виктор героем себя не считает.

В эти же дни в Усть-Каменогорске на реке Ульба произошел трагический случай: утонул юноша 2003 года рождения.

Как рассказали в ведомстве, 1 августа парень ушел из дома и не вернулся. Спустя день его родственникам поступил звонок: проходившие мимо реки Ульба обнаружили вещи и мобильный телефон, по которому и позвонили. Третьего августа родственники пропавшего обратились за помощью к спасателям ДЧС ВКО, которые приступили к поисковым работам.

Сегодня, 4 августа, в реке Ульба труп был обнаружен очевидцами, спасатели извлекли тело на берег. Семья опознала потерявшегося парня.

ДЧС ВКО напоминает: ни в коем случае не купайтесь в необорудованных местах, где нет спасателей и не проверено дно водоема.

Запрещено: прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; нырять в непроверенных и необорудованных местах; плавать на предметах, не предназначенных для плавания.

При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.