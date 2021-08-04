Парень спас тонущую 14-летнюю девочку в Усть-Каменогорске
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске дачники провели целую спасательную операцию на воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.
Виктор Землянухин был с родственниками на даче в районе садового общества «Ермак», когда услышал крики о помощи от водоема, расположенного неподалеку от его участка. Немедленно среагировав, парень прибежал на водоем, где несколько человек стояли по колено в воде в недоумении, так как не умели нырять. По их словам, девочка 14-и лет ушла под воду. Нужно было действовать немедленно.
«Я нырнул, но первый раз неудачно, вода была мутная, я не увидел ничего. Нырнув второй раз, набрав побольше воздуха в легкие, проплыл и обнаружил девочку, вытолкнул ее на поверхность воды и транспортировал до берега. Там начал сразу же оказывать помощь, делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, затем меня сменила моя мама Элла Землянухина, которая до приезда сокрой помощи продолжала оказывать экстренную помощь», - рассказал Виктор.
Водоем, где произошел несчастный случай, был очень опасен, с многочисленными водоворотами и рыхлым, илистым дном.
Сейчас жизнь девочки вне опасности. Виктор героем себя не считает.
При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
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