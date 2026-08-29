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    Парень с ножом разгуливал по ТРЦ Астаны: на место вызвали полицию и скорую

    В социальных сетях появилась информация о молодом человеке, который ходил с ножом по одному из торговых центров Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Парень с ножом разгуливал по ТРЦ Астаны: на место вызвали полицию и скорую
    Фото: сгенерировано ИИ

    Публикация распространилась в социальной сети Threads. 

    В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что в правоохранителям поступило сообщение о мужчине, который находился в торговом центре с ножом в руках и заходил в бутики.

    Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность молодого человека. Им оказался 19-летний гражданин, которого доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

    — В ходе проверки установлено, что нож молодой человек взял из дома. При этом у него имеются проблемы со здоровьем. Ему была вызвана скорая помощь, после чего он передан отцу, — говорится в сообщении ДП Астаны.

    По результатам проверки в адрес администрации торгового центра внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших возникновению данной ситуации, а также принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности посетителей.

    Ранее мы писали, что подростка ранили ножом возле фудтрака в дендропарке Шымкента.

    МВД РК ТРЦ Полиция Происшествия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор