Парень с ножом разгуливал по ТРЦ Астаны: на место вызвали полицию и скорую

В социальных сетях появилась информация о молодом человеке, который ходил с ножом по одному из торговых центров Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Публикация распространилась в социальной сети Threads.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что в правоохранителям поступило сообщение о мужчине, который находился в торговом центре с ножом в руках и заходил в бутики.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность молодого человека. Им оказался 19-летний гражданин, которого доставили в управление полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

— В ходе проверки установлено, что нож молодой человек взял из дома. При этом у него имеются проблемы со здоровьем. Ему была вызвана скорая помощь, после чего он передан отцу, — говорится в сообщении ДП Астаны.

По результатам проверки в адрес администрации торгового центра внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших возникновению данной ситуации, а также принятии дополнительных мер по обеспечению безопасности посетителей.

Ранее мы писали, что подростка ранили ножом возле фудтрака в дендропарке Шымкента.