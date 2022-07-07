7 Июля 2022 13:30

Парень пытался сдать ЕНТ за своего брата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев привел примеры нарушений сдачи ЕНТ в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас был выявлен один случай подмены лиц на третьей неделе сдачи ЕНТ. Участник пытался сдать ЕНТ, отправив вместо себя постороннего человека, старший брат попытался сдать ЕНТ вместо младшего. Но благодаря биометрии, распознаванию лица при входе мы не допустили этого, и были приняты соответствующие меры», - сообщил Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в прошлом году во время проведения ЕНТ таких фактов было выявлено 18.

«Формат и время тестирования остались без изменений, в связи с переводом на электронный формат тестирования процедура подачи апелляции стала намного легче. Сейчас абитуриенты сразу после сдачи ЕНТ в течение 30 минут могут подать на апелляцию любой вопрос. Все вопросы доступны. В этом году во время основного ЕНТ поступило более 50 тыс. заявлений, из них было удовлетворено 318 заявлений», - заключил спикер.