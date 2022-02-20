Парень из Тараза похудел на 20 кг ради службы в армии

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- За считанные месяцы таразский парень Никита Шевнин похудел на 20 кг для того, чтобы попасть на срочную военную службу в войска Национальной гвардии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рост военнослужащего срочной службы воинской части №5546 РгК «Батыс» Национальной гвардии РК рядового Никиты Шевнина, выполняющего свой долг перед Родиной в городе Атырау, 1 метр 99 сантиметров. Он едва умещается на своей кровати в казарме и носит обувь 47-го размера. Никита получил средне-специальное образование в железнодорожном колледже города Тараза. О военной службе он стал думать еще во время учебы.

«Я выполняю свой воинский долг в городе Атырау - нефтяной столице нашей страны, в воинской части №5546. Призвался на срочную воинскую службу сюда из города Тараза в декабре 2021 года. Когда учился на 4-ом курсе в колледже, хотел сразу пойти на срочную службу в армию. Но когда летом пришел в призывной пункт, у меня были проблемы с лишним весом - я весил 140 кг. Мне отказали и я решил дальше учиться в колледже. Начал заниматься, и за несколько месяцев скинул более 20 кг. Сейчас около 112 кг вешу. Что касается роста, то я начал быстро расти со школьной скамьи. Первое время службы в воинской части было, конечно, непривычно. Все обращали внимание и удивлялись, спрашивали, какой у меня рост», — поделился Никита.

Никита также рассказал, что во время пути следования к месту прохождения службы в вагоне пассажирского поезда с ним побеседовал заместитель командира воинской части №5546 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Байрам Алиев, который расспросил призывника о жизненных планах. В ходе беседы поинтересовался о его весе при росте. Никита ответил, что весит 120 кг, и дал слово, что к концу службы его вес будет составлять около 90 кг.«Но сейчас, спустя три месяца воинской службы, сослуживцы и командиры привыкли к его высокому росту и весу. Никита всегда отличался высоким ростом среди сверстников — и в школе, и в колледже. Сам Никита считает, что военную службу должен пройти в обязательном порядке каждый мужчина»,- отметил подполковник Ерболат Султанов.



