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    21:45, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Парень из детдома стал лучшим математиком колонии в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 24-летний Дмитрий выиграл конкурс на лучшего математика в павлодарском учреждении АП-162/4, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В учреждении прошёл конкурс среди осуждённых на лучшего математика. В конкурсе приняли участие 15 осуждённых из разных отрядов, - сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области. - Задания были сложными: на умножение, деление и логическое мышление: самыми сообразительными и эрудированными оказались шесть осуждённых, которым и были присуждены призовые места. Один из них - 24-летний Дмитрий, вырос в детском доме».

    В ДУИС отметили, что состязание прошло в три тура, после которых были объявлены победители.

    «С детства я любил считать, любил математику. У нас был учитель. Имя говорить не буду, так как он возлагал на меня большие надежды, научил меня играть в шахматы. Так вот, этот учитель развивал во мне математическое мышление, я считал на счётах, умел быстро считать в уме. Я даже стал чемпионом по игре в шахматы на областном турнире. Ну, а потом я связался с плохой компанией, совершил кражу», - рассказал Дмитрий.

    По словам осуждённого, сейчас он понимает свою вину и цену прежним проступкам, а, когда был совсем молод, не знал, что за всё придется платить.

    «Родных у меня нет, на воле меня никто не ждёт. Я один. Здесь уже понял ценность свободы, понял, сколько возможностей упустил. А вообще у меня есть мечта - найти маму. Только эта мысль греет мне душу, что я смогу её найти и обнять, - сказал Дмитрий. - Да, я преступник, но за своё преступление я отбываю срок, а сегодняшний конкурс дал мне понять, что ещё не все потеряно: как говорится, мозги работают, способности есть».

    Он сказал, что, когда выйдет на волю, устроится на работу и больше никогда не нарушит закон, благодарен, что в колонии в нём и в других осуждённых видят людей, проводят подобные конкурсы.

    За призовые места осуждённым, по данным департамента УИС, подарили книги и предоставили возможность вне очереди сделать видеозвонок близким людям. Дмитрию звонить некому, и он «отдал» свой звонок другому заключённому.

    «В связи с карантинными мерами массовые мероприятия в колонии были отменены, и всё проводится поотрядно, однако воспитательная работа продолжается. Кроме участия в подобных мероприятиях, осуждённые работают и учатся, - сказал начальник учреждения Ержан Шалгынбаев. - У каждого из них есть стимул получать поощрения и скорее вернуться к родным».

    Фото ДУИС по Павлодарской области.


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    Пенитенциарная система Общество Павлодарская область
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