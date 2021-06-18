Парень и подросток утонули в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сразу два факта гибели на воде зарегистрировано в ВКО 17 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Первый случай произошел в Курчумском районе, на озере Зайсан, где утонул парень, 1995 года рождения, который перевернулся на лодке и не смог выбраться из воды, так как не умел плавать.

Второй случай произошел в Шемонаихинском районе, где утонул ребенок, 2007 года рождения. Как оказалось, 14-летний подросток со своими сверстниками решил искупаться в небольшом карьере, где скопилась талая вода, глубиной ориентировочно 1 метр 20 сантиметров. Мальчик, прыгнул в воду с высоты 2-х метров и не выплыл.

Спасатели ДЧС ВКО призывают родителей проявлять бдительность, не отпускать детей одних на водоемы, не оставлять в течение дня без присмотра. Проводить разъяснительные беседы о правилах безопасности, своим примером показывать, как быть осторожным.

«Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112», - напомнили в пресс-службе ДЧС ВКО.