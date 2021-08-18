Парень и девушка спасли жизнь отдыхающему на озере Алаколь
Как оказалось, Асем Умирбекова и Айдос Сериккалиулы отдыхали в этот день на озере. Увидев, как отдыхающие столпились у берега и кричали, Айдос подбежал и заметил лежащего мужчину, которому пытались оказать помощь, но он не приходил в себя. Айдос начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Сноровку в этом деле он уже имел. Парню помогала жена друга, Асем Умирбекова. Молодые люди откачивали пострадавшего, пока он не пришел в себя, и передали его врачам скорой помощи. Каждая минута могла стоить жизни.
«Айдос - основатель школы джиу джитсу в Семее, чемпион мира, чемпион Европы и Казахстана. Асем работает детским стоматологом. Очень скромные и не считающие себя героями люди. Благодаря их помощи удалось спасти человеческую жизнь и не допустить несчастного случая», - отметили в ДЧС.