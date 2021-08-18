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    16:25, 18 Август 2021 | GMT +6

    Парень и девушка спасли жизнь отдыхающему на озере Алаколь

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Парень и девушка из Семея спасли жизнь отдыхающему на озере Алаколь , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сужбу ДЧС Восточно-Казахстанской области.​ ​ ​ ​
    Случай произошел 8 августа, но о своем подвиге молодые люди все это время не сообщали, пока очевидцы не рассказали об этом​ спасателям ДЧС ВКО.

    Как оказалось,​ Асем Умирбекова и Айдос Сериккалиулы отдыхали в этот день на озере. Увидев, как отдыхающие столпились у берега и кричали, Айдос подбежал и заметил лежащего мужчину, которому пытались оказать помощь, но он не приходил в себя.​ Айдос начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Сноровку в этом деле он уже имел. Парню помогала жена друга, Асем Умирбекова.​ Молодые люди откачивали пострадавшего, пока он не пришел в себя, и передали его врачам скорой помощи. Каждая минута могла стоить жизни.

    ​«Айдос - основатель школы джиу джитсу в Семее, чемпион мира, чемпион Европы и Казахстана.​ Асем работает детским стоматологом.​ Очень скромные и​ не считающие себя героями люди. Благодаря их​ помощи удалось спасти человеческую жизнь и не допустить несчастного случая», - отметили в ДЧС.

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    Теги:
    Официально Алаколь Происшествия
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