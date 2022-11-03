Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

3 Ноября 2022, 20:55

3 Ноября 2022, 20:55

Паразита обнаружили под кожей у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В регионе выявили первый случай дирофиляриоза. При несвоевременном лечении может образоваться абсцесс, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, что в этом году в регионе выявили первый случай дирофиляриоза.

Дирофиляриоз - один из гельминтозов (глистная инвазия). Паразит попадает в подкожные ткани и превращается во взрослую дирофилярию.

Раньше заболеванию были подвержены только животные, но в последнее время в мире всё чаще регистрируют случаи дирофиляриоза среди людей. Инфицирование происходит через кровь.

- Передаётся болезнь, зачастую, через укусы комаров. Реже через укусы блох, слепней и других видов кровососущих насекомых. А источником заразы выступают домашние животные. В организме животного взрослые дирофилярии паразитируют в сердце, лёгких, бронхах и крупных кровеносных сосудах. Когда насекомое кусает следующую жертву — часть паразитов из хоботка попадает в кровоток следующего хозяина. Так дирофиляриоз передаётся от животного к животному и к человеку, - пояснили эпидемиологи ЗКО.

Инкубационный период составляет от одного месяца до нескольких лет. Дирофиляриозом могут заболеть люди всех возрастных категорий, но в наибольшей зоне риска: заводчики собак и кошек; люди, проживающие у открытых водоемов; люди, часто бывающие на природе — охотники, туристы, огородники, рыбаки.

Характерный признак дирофиляриоза – ощущение ползания и шевеления живого паразита внутри подкожного узла, опухоли или уплотнения. Если своевременно не удалить гельминт, в месте его локализации может образоваться абсцесс.

Жителям советуют использовать репелленты, москитные сетки для окон, защитную одежду, а также проводить профилактическую дегельминтацию домашних питомцев. При «подозрительных» укусах, повышенном зуде, нехарактерных болевых ощущениях, появлении уплотнения следует немедленно обратиться к врачу.