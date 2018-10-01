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Паразиатские игры: Казахстан завоевал еще 8 медалей

11 Октября 2018 10:29 162
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Паразиатские игры: Казахстан завоевал еще 8 медалей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящих ІІІ Паразиатских играх в Джакарте казахстанцы по итогам 10 октября завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Золото» на дистанции 50 метров вольным стилем завоевал пловец Ержан Салимгереев. На дистанции 200 метров Зульфия Габидуллина стала обладателем серебряной медали.

Пловец Сергей Кинах выиграл два «серебра»: первое - на дистанции 100 метров брассом, второе - в свободном плавании на 500 метров. Ануар Ахметов стал обладателем серебряной медали на дистанции 100 метров брассом, а также установил личный рекорд.
Паразиатские игры: Казахстан завоевал еще 8 медалей

Четвертое «серебро» в толкании ядра с результатом 14,66 метров принес Равиль Мансурбаев. «Бронзу» на счету Ивана Залезника. Его результат  - 11,69 метров.

Казахстан с 23 медалями расположился на 13 месте общего медального зачета.


Паразиатские игры: Казахстан завоевал еще 8 медалей
Паразиатские игры: Казахстан завоевал еще 8 медалей
Даулет Изтилеу

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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