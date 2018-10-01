Паразиатские игры: Казахстан завоевал еще 8 медалей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На проходящих ІІІ Паразиатских играх в Джакарте казахстанцы по итогам 10 октября завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые медали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золото» на дистанции 50 метров вольным стилем завоевал пловец Ержан Салимгереев. На дистанции 200 метров Зульфия Габидуллина стала обладателем серебряной медали.

Пловец Сергей Кинах выиграл два «серебра»: первое - на дистанции 100 метров брассом, второе - в свободном плавании на 500 метров. Ануар Ахметов стал обладателем серебряной медали на дистанции 100 метров брассом, а также установил личный рекорд.



Четвертое «серебро» в толкании ядра с результатом 14,66 метров принес Равиль Мансурбаев. «Бронзу» на счету Ивана Залезника. Его результат - 11,69 метров.

Казахстан с 23 медалями расположился на 13 месте общего медального зачета.







Даулет Изтилеу