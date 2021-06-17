Паратхэквондисты завоевали призовые места в Ливане

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - 14 – 16 июня 2021 года в Бейруте (Ливан) прошел Открытый Чемпионат Азии по пара таеквондо. В нем приняли участие 266 спортсменов из 34 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по маркетингу и коммуникациям Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан.

Сборная Казахстан по паратхэквондо завоевала 6 медалей на Открытым чемпионате Азии:

1 место - Мұқашев Мәлік (к41 +75 кг)

1 место - Мұқашев Мәлік (к43 +75 кг)

1 место – Юсупов Асхат (к43 -75 кг)

2 место –Айдарбеков Ныссанбек (к43 -61 кг)

2 место - Ержанов Жумагали (к43 -75 кг)

3 место - Ерсайын Ерлан (к43 +75 кг)

Также, на ливанском татами, казахстанские тхэквондисты в общекомандном состязании выиграли второе место, первое место заняла команда из Ирана и третье место – команда из Турции.

Тренер Казахстана по тхэквондо Есильбаев Нуржан Чалобаевич был признан лучшим тренером чемпионата.

Казахстанские паратхэквондисты доказывают свое первенство во многих международных соревнованиях. Совсем скоро начнутся XVI Паралимпийские летние игры Токио 2020, где честь страны будут защищать три паратхэквондиста: Нурлан Домбаев, Нышан Омирали и Камила Досмолова.







