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    17:00, 24 Август 2022 | GMT +6

    Паратаеквондисты завоевали семь медалей на открытом чемпионате Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-23 августа в городе Хошимин (Вьетнам) прошел открытый чемпионат Азии по паратаеквондо, где спортсмены Казахстана завоевали семь медалей. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на csp-parasport.kz.

    1 место - Малик Мукашев (- 80кг, К-41);

    1-место - Кәмиля Досмалова (- 57кг, К-44);

    2-место - Нысанбек Айдарбеков (- 58кг, К-44);

    2-место - Бауыржан Кушербаев (- 63кг, К-44);

    2-место - Нурлан Домбаев (- 80кг, К-44);

    2 место - Нышан Өміралі (+ 80кг, К-44);

    3 место - Алишер Гариполлаев (+ 80кг, К-44).

    Также главный тренер по паратаеквондо Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Нуржан Есильбаев был признан лучшим тренером чемпионата.

    «В чемпионате приняли участие 65 спортсменов из 15 стран. В командном зачете сборная Казахстана заняла почетное третье место, уступив командам из Ирана и Узбекистана», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мерей Бигарин.

    РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» является подведомственной организацией Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, работа которой направлена на развитие Сурдлимпийских, Паралимпийских и Непаралимпийских видов спорта.






    Фото: csp-parasport.kz
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