Паратаеквондисты завоевали семь медалей на открытом чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-23 августа в городе Хошимин (Вьетнам) прошел открытый чемпионат Азии по паратаеквондо, где спортсмены Казахстана завоевали семь медалей. Об передает МИА «Казинформ» со ссылкой на csp-parasport.kz.

1 место - Малик Мукашев (- 80кг, К-41);

1-место - Кәмиля Досмалова (- 57кг, К-44);

2-место - Нысанбек Айдарбеков (- 58кг, К-44);

2-место - Бауыржан Кушербаев (- 63кг, К-44);

2-место - Нурлан Домбаев (- 80кг, К-44);

2 место - Нышан Өміралі (+ 80кг, К-44);

3 место - Алишер Гариполлаев (+ 80кг, К-44).

Также главный тренер по паратаеквондо Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Нуржан Есильбаев был признан лучшим тренером чемпионата.

«В чемпионате приняли участие 65 спортсменов из 15 стран. В командном зачете сборная Казахстана заняла почетное третье место, уступив командам из Ирана и Узбекистана», - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Мерей Бигарин.

РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями» является подведомственной организацией Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, работа которой направлена на развитие Сурдлимпийских, Паралимпийских и Непаралимпийских видов спорта.

















Фото: csp-parasport.kz