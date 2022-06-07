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Паратаеквондисты заняли призовые места на мировом Гран-при в Болгарии
7 Июня 2022 23:33

Паратаеквондисты заняли призовые места на мировом Гран-при в Болгарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Болгарии завершилась мировая серия Гран-при «София-2022» по паратаеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В соревнованиях приняли участие 85 спортсменов из 25 стран мира. Это был квалификационный турнир, для получения лицензии к участию в XVII летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.

В турнире страну представили четыре спортсмена, два из них заняли призовые места.

Среди мужчин в весе +80 кг Нышан Омирали занял третье место. В первом раунде он победил спортсмена из Японии, а в полуфинале уступил паратаеквондисту из Узбекистана.

Также среди женщин Камиля Досмалова в весе 57 кг в полуфинале завоевала бронзовую медаль, уступив спортсменке из Турции.


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