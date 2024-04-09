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    15:39, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Параспортсмены примут участие в соревнованиях по конному спорту в Астане

    конный спорт
    Фото: pixabay.com

    Впервые в Астане пройдут I открытые соревнования по конному спорту среди спортсменов с ограниченными возможностями «Кубок города Астаны», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из Астаны, Актау, Атырау, Усть-Каменогорска, Риддера.

    По словам организаторов, соревнования для спортсменов специальной олимпийской программы пройдут впервые в столице.

    — Каждый из наших паралимпийских спортсменов заслуживает звания победителя. С каждым годом в нашем городе усиливаются меры поддержки параспорта, и мы продолжаем создавать все необходимые условия для дальнейшего развития этой отрасли. Основное богатство комплекса «Аргымак» — это спортивное сооружение, которое позволяет проводить соревнования по конному спорту любого уровня. Поэтому в апреле текущего года будет организовано открытое первенство по конкуру среди людей с ограниченными возможностями на Кубок акима города Астаны. Такие соревнования были организованы в городах Усть-Каменогорск, Атырау, Алматы. Тем не менее, для Астаны это будет первым и особенным событием, — говорит руководитель конно-спортивного комплекса «Аргымак» Аманжол Хасенов.

    Соревнования проводятся по двум программам индивидуальной и Специальной Олимпиады, в рамках программ «Хождение со стилем» и «Рабочий путь». В турнире могут принять участие лица с ограниченными возможностями, достигшие 8 лет, с поражением опорно-двигательного аппарата, отклонениями в развитии интеллекта.

    Официальное открытие соревнований состоится 13 апреля в 10:00 в манеже конно-спортивно-оздоровительного комплекса «Аргымак».

    По всем вопросам можно обращаться по номеру 87780079009.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Астана Параспорт
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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