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    15:40, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Парашютисты и байкеры с флагами: Конаев ярко отпраздновал День государственных символов

    Парашютисты и байкеры с флагами: Конаев ярко отпраздновал День государственных символов
    Фото: акимат Алматинской области

    В честь Дня государственных символов Республики Казахстан в Алматинской области прошло яркое мероприятие «Тұғырлы Туым», передает агентство Kazinform.

    Мероприятие началось с торжественной церемонии подъема государственного флага и исполнением гимна.

    гимн

    — Символы Республики Казахстан напоминают нам о нашей истории, культуре и национальном достоинстве. Пусть они всегда будут для нас источником вдохновения и силы на пути к достижению новых высот, — отметил аким области Марат Султангазиев в своем поздравительном слове.

    Во время мероприятия фольклорно-этнографический ансамбль «Құлансаз» исполнил патриотическую песню «Көк тудың желбірегені», которая вызвала у собравшихся эмоции и гордость за Родину.

    Особый интерес вызвал мотопробег из 30 байкеров Илийского района, проехавший по центральной площади города Конаев с государственным флагом, а также захватывающий парашютный прыжок с флагом Казахстана над городом Конаев. Парашютисты, словно птицы, облетели город, демонстрируя красоту и величие символа нашей страны с небес.

    Парашютисты и байкеры с флагами: Алматинская область ярко отпраздновала День государственных символов

    В честь праздника Ассамблея народа Казахстана Алматинской области совместно с энокультурными центрами региона украсили фасад многоэтажного жилого дома, развесив флаги Казахстана на балконах.

    Завершилось мероприятие торжественным пробегом ретротранспорта от въезда в город Конаев до центральной площади, в котором принял участие меценат Мурат Сиргебаев, руководитель салона ретротранспорта.

    По всей области было проведено более 300 мероприятий, объединивших более 23 000 участников. В каждом районе состоялись торжественные церемонии с подъемом флага и исполнением гимна, а в 12:00 дня все жители области единовременно исполнили гимн Республики Казахстан, создав волну патриотизма, охватившую более 10 000 человек.

    Парашютисты и байкеры с флагами: Алматинская область ярко отпраздновала День государственных символов
    Теги:
    Праздник Госсимволы РК Алматинская область День госсимволов РК Конаев
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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