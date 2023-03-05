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Параметры теплоснабжения восстанавливают на ТЭЦ Экибастуза

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Марта 2023, 00:42
Параметры теплоснабжения восстанавливают на ТЭЦ Экибастуза Фото: primeminister.kz

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В работе на ТЭЦ Экибастуза четыре котлоагрегата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили на ТОО «Экибастузтеплоэнерго», 4 марта на 21:00 температура сетевой воды на выходе со станции (подаче) составила 46 градусов, при давлении 9,2/2.0 кг/см2.

«На станции действуют четыре котлоагрегата №№ 6,9,14,15. В ближайшие сутки планируется ввести в работу ещё два под №№ 5, 11, что позволит повысить температурные параметры выше 65 градусов. В понедельник после ремонта запустят котлоагрегат №12», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 2 марта 11 домов и несколько соцобъектов остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе в Павлодаре.

В ночь на 27 ноября 2022 года в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

В городе объявляли режим чрезвычайной ситуации.

В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.
Энергетика   Павлодарская область   ЖКХ   Происшествия   Экибастуз  
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