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Паралыжник из РК Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира в Швеции

27 Января 2023, 17:07
Паралыжник из РК Ербол Хамитов завоевал еще одну медаль на чемпионате мира в Швеции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, завершив дистанцию 12,5 км за 41:37,9 секунды в парабиатлоне. В гонке спортсмен из США Арон Пайк занял первое место покорив дистанцию за 41:26,8 секунды, на втором месте оказался немецкий спортсмен Скот Минах показав время 41:32,9 секунды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».

Ранее Ербол Хамитов завоевал «бронзу» на чемпионате мира по парабиатлону на дистанции 7,5 км, а в спринте он завоевал золотую медаль.

Чемпионат мира по паралыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.

Ербол Хамитов выиграл «золото» чемпионата мира в спринте среди мужчин с результатом 2:44,23 секунды. С победой на чемпионате мира в Швеции спортсмена поздравил аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров.

В конце прошлого года в Кубке мира по паралыжным гонкам и парабиатлону в Финляндии Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль. В параспорте североказахстанец оказался недавно. В 2017-м году во время перестрелки 19-летний Ербол Хамитов получил ранение в ногу, которую впоследствии пришлось ампутировать. Резонансное дело рассматривали в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста одного из подсудимых. Е. Хамитов до трагедии успешно занимался борьбой. После случившегося не оставил спорт и добился высоких результатов.

Фото: пресс-служба РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями»
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