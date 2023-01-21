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Паралыжник Ербол Хамитов завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Швеции

21 Января 2023, 23:38
Паралыжник Ербол Хамитов завоевал «бронзу» на чемпионате мира в Швеции

ЭСТЕРСУНД. КАЗИНФОРМ - Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, завершив дистанцию 7,5 км за 25:07,3 секунды в парабиатлоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В гонке канадский спортсмен Кэмерон Коллин занял первое место, покорив дистанцию за 24:14,3 секунды, на втором месте оказался спортсмен из США Арон Пике показав время 24:54,4 секунды.

В составе сборной Казахстана выступают 7 спортсменов: Александр Герлиц , Ербол Хамитов, Денис Петренко, Сергей Усольцев , Юрий Березин, Денис Зинов и Нурлан Алимов.

Чемпионат мира по пара лыжным гонкам и парабиатлону проходит в городе Эстерсунд (Швеция). В соревнованиях принимают участие 102 спортсмена из 18 стран мира. Чемпионат продлится до 29 января.


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