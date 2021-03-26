Парализованному строителю помогли спасатели в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае спасатели помогли строителю, который, проводя демонтажные работы на крыше, был частично парализован, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Звонок спасателям поступил от скорой помощи. Им сообщили о том, что на одной из улиц города в ходе демонтажных работ по разбору крыши частного дома у строителя защемило спинной нерв, вследствие чего он оказался частично парализован.

«Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия, чтобы спустить пострадавшего вниз. Прибыв на место, спасатели взобрались на ветхую крышу дома, оказали первую помощь пострадавшему мужчине. При помощи альпинистского снаряжения и выдвижной лестницы они спустили пострадавшего с крыши и транспортировали его до автомобиля скорой медицинской помощи, где передали врачам»,- сообщили в ДЧС.

Сейчас пострадавший находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает.